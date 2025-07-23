Назначены судейские бригады на матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций, и сразу две украинские команды арбитров получили возможность обслуживать поединки еврокубков.

Встречу между Сараево (Босния и Герцеговина) и Университатя Крайова (Румыния), которая запланирована на 24 июля, доверили украинской бригаде во главе с Дмитрием Панчишиным. Помогать ему будут ассистенты Алексей Миронов и Владимир Высоцкий, а четвертым судей назначен Дмитрий Кубряк.

Интересно, что в составе румынского клуба выступают два представителя Украины — Павел Исенко и Александр Романчук.

Кроме того, еще одна украинская команда арбитров будет работать на матче между Будучностью (Черногория) и Милсами (Молдова), который пройдет 23 июля. Главным судьей назначен Денис Шурман, на линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Виктор Нижник, а функции четвертого арбитра возложены на Клима Заброду.

Ранее Динамо обыграло Хамрун Спартанс со счетом 3:0 во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.