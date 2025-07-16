В четверг, 17 июля, в рамках Лиги конференций пройдет поединок между эстонским Пайде и представителем Гибралтара Мегписом. Матч состоится на стадионе Раана в городе Пярну и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, в первой встрече победу одержали эстонцы со счетом 3:2. Обслуживать встречу будет украинская бригада судей во главе с Климом Забродой.

На линиях ему помогут Валентин Куцев и Виталий Скобля, а обязанности четвертого арбитра возложены на Андрея Коваленко.

Напомним, что вчера украинская бригада арбитров обслуживала матч-ответ Лиги чемпионов между Дифферданжем и Дритой.