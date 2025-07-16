Украинские арбитры будут работать на матче квалификации к Лиге конференций
Клим Заброда назначен на матч Пайде – Мегпис
11 минут назад
Клим Заброда/фото: Металлист 1925
В четверг, 17 июля, в рамках Лиги конференций пройдет поединок между эстонским Пайде и представителем Гибралтара Мегписом. Матч состоится на стадионе Раана в городе Пярну и начнется в 19:30 по киевскому времени.
Напомним, в первой встрече победу одержали эстонцы со счетом 3:2. Обслуживать встречу будет украинская бригада судей во главе с Климом Забродой.
На линиях ему помогут Валентин Куцев и Виталий Скобля, а обязанности четвертого арбитра возложены на Андрея Коваленко.
Напомним, что вчера украинская бригада арбитров обслуживала матч-ответ Лиги чемпионов между Дифферданжем и Дритой.