Мадридский Реал этим летом может потерять сразу двух игроков, сообщает издание Fichajes. По данным источника, французский хавбек Эдуардо Камавинга и бразильский фланговый атакующий Родриго Гоес подали официальные запросы на трансфер.

Оба футболиста не видят перспективы остаться в составе команды, особенно с учетом последних трансферных приобретений клуба, которые усложнят конкуренцию за место в основе.

Руководство Реала не исключает, что может расстаться с обоими игроками в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родриго в 90 миллионов евро, а Камавинги - 60.

Напомним, ранее сообщалось, сыграет ли Андрей Лунин в матче третьего тура Клубного чемпионата мира.