Завтра, 27 червня, австрийский РБ Зальцбург сыграет с мадридским Реалом в рамках заключительного тура группы H клубного чемпионата мира 2025 года.

Матч пройдет на арене Линкольн Файненшел Филд в американской Филадельфии. Начало встречи – в 04:00 по киевскому времени.

Как сообщает Defensa Central, украинский голкипер Андрей Лунин, скорее всего, не появится на поле в этой игре, если только с основным вратарем Реала Тибо Куртуа что-то не случится.

В сезоне-2024/25 Лунин сыграл 14 матчей за клуб, пропустил 19 мячей и шесть раз оставил ворота «сухими». Transfermarkt оценивает стоимость украинского вратаря в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лунин может присоединиться к Реалу Овьедо, который вернулся в элитный дивизион испанского футбола.