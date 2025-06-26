Известно, сыграет ли Лунин в последнем матче Реала на групповом этапе клубного чемпионата мира
Украинскому вратарю придется подождать
около 1 часа назад
Завтра, 27 червня, австрийский РБ Зальцбург сыграет с мадридским Реалом в рамках заключительного тура группы H клубного чемпионата мира 2025 года.
Матч пройдет на арене Линкольн Файненшел Филд в американской Филадельфии. Начало встречи – в 04:00 по киевскому времени.
Как сообщает Defensa Central, украинский голкипер Андрей Лунин, скорее всего, не появится на поле в этой игре, если только с основным вратарем Реала Тибо Куртуа что-то не случится.
В сезоне-2024/25 Лунин сыграл 14 матчей за клуб, пропустил 19 мячей и шесть раз оставил ворота «сухими». Transfermarkt оценивает стоимость украинского вратаря в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Лунин может присоединиться к Реалу Овьедо, который вернулся в элитный дивизион испанского футбола.