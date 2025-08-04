Сергей Стаднюк

Еще ряд международных товарищеских матчей состоялся в понедельник, 5 августа. К вашему вниманию обзор самых интересных из них.

Во втором контрольном поединке в Кастель-ди-Сангро Наполи сыграл вничью с Казертана – 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме: сначала головой отметился Вано, а в конце тайма счет сравнял Политано после сольного прохода. Следующий спарринг Наполи проведет в субботу, 9 августа, против Жироны украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова.

Барселона завершила азиатское турне убедительной победой над Дегу – 5:0. В поединке, который проходил под дождем и собрал более 45 тысяч зрителей, голами отметились Гави (дубль), Левандовски, 17-летний Тони Фернандес и Маркус Рашфорд, который впервые забил в футболке каталонцев. Подопечные Ханси Флика полностью доминировали на поле, контролировали мяч, создали множество моментов и не позволили сопернику ничего опасного. Следующим испытанием для Барсы станет матч за трофей Жоана Гампера против Комо, который состоится в воскресенье, 10 августа.

Ливерпуль провел сразу два матча против Атлетика из Бильбао на Энфилде. В первом из них разгромил соперника со счетом 4:1. Уже на 2-й минуте Рио Нгумоха открыл счет после сольного прохода, а затем ассистировал Дарвину Нуньесу — и к 5-й минуте мерсисайдцы вели 2:0. Перед перерывом третий гол забил Бен Доак, а в начале второго тайма отличился Харви Эллиотт. Гости смогли ответить только голом Гурусеты в конце матча. Для Алексиса Макаллистера это был первый старт в предсезонке, а Энди Робертсон вывел Ливерпуль на поле с капитанской повязкой.

Во втором спарринге «красные» снова одолели Атлетик, но уже со счетом 3:2. Хозяева забили благодаря точному удару Салаха, но баски быстро ответили голом Сансета. После перерыва Гакпо оформил дубль, на который соперник ответил мячом Харруша Саннади сократил отставание. В конце матча египтянин имел шанс поставить точку, однако не реализовал пенальти на 81-й минуте.

Севилья дважды выходила вперед в матче против Аль-Кадисии, но не смогла удержать победу – финальный счет 2:2. Уже на 8-й минуте счет открыл Лукебакио, но Ретеги быстро сравнял. После перерыва Идумбо снова вывел андалусийцев вперед, однако на пятой компенсированной минуте Карвальо вырвал ничью для гостей.

Товарищеские матчи

Наполи – Казертана 1:1

Голы: Политано, 43 – Вано, 35

Тегу – Барселона 0:5

Голы: Гави, 21, 45+2, Левандовски, 27, Тони Фернандес, 54, Рашфорд, 65

Ливерпуль – Атлетик 4:1

Голы: Нгумоха, 2, Нуньес, 5, Падилья, 42 (автогол), Эллиотт, 58 – Гурусета, 76

Ливерпуль – Атлетик 3:2

Голы: Салах, 14, Гакпо, 55, 70 – Сансет, 29, Харруш Саннаді, 64

Севилья – Аль-Кадисия 2:2

Голы: Лукебакио, 8, Идумбо, 59 – Ретеги, 29, Карвальо, 90+5

Накануне сыграла ряд европейских команд с украинцами в составе.