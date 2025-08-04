Сергей Стаднюк

Целая череда товарищеских матчей состоялась в воскресенье, 3 августа. Вашему вниманию обзор самых интересных из них.

В товарищеском матче Ньюкасл и Тоттенхэм обменялись голами ещё в первом тайме. Уже на 4-й минуте Бреннан Джонсон открыл счёт, но к перерыву Барнс сравнял счёт. В итоге матч завершился ничьей 1:1. Также в этой игре тяжёлую травму получил один из лидеров «шпор» Джеймс Мэддисон.

Аякс и Монако также сыграли вничью – 2:2. В составе нидерландского клуба точные удары нанесли Тейлор и Траоре. Однако Бирет и Минамино забили в составе соперника, подарив зрителям результативное противостояние.

Лестер обыграл Фиорентину со счётом 2:0. Джордан Аю открыл счёт на 29-й минуте, а уже через несколько минут Фатаву удвоил преимущество английского клуба.

Матч между Аль-Шабабом и Аль-Шарджей завершился без голов – 0:0. Сыграл ли украинский вратарь Георгий Бущан, пока неизвестно.

Наполи уступил Бресту со счётом 1:2. Французский клуб обеспечил преимущество ещё до перерыва благодаря дублю Ажорка, а во втором тайме Лукка сократил отставание, но на большее итальянцев не хватило.

Жирона одержала победу над Вулверхэмптоном и выиграла 48-й Кубок Коста-Брава – 2:1. Победные мячи забили Эррера и Рока, тогда как Ариас сократил отставание лишь в конце матча.

Вингер Жироны Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел на поле 82 минуты. Другой украинец Владислав Крапивцов остался в запасе.

Порту сенсационно минимально обыграл мадридский Атлетико. Единственный гол в матче провел 19-летний Фрогольдт на последней минуте первого тайма.

Вест Хэм уверенно обыграл Борнмут – 2:0. Успех лондонцам обеспечили точные удары Фюлькруга и Боуэна.

Несмотря на слухи о близком трансфере в ПСЖ защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе. Украинец провел на поле 83 минуты.

Манчестер Юнайтед и Эвертон выдали боевую ничью – 2:2. Бруну Фернандеш открыл счёт с пенальти, однако Ндиайе ещё до перерыва удалось его сравнять. Второй тайм прошёл по схожему сценарию с мячом Маунта и автоголом Гевена.

Защитник «ирисок» Виталий Миколенко также вышел с первых минут. Украинец провел на поле полный матч.

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Товарищеские матчи

Ньюкасл – Тоттенхэм 1:1

Голы: Барнс, 38 – Бреннан Джонсон, 4

Аякс – Монако 2:2

Голы: Тейлор, 29, Траоре, 87 – Бирет, 34, Минамино, 65

Лестер – Фиорентина 2:0

Голы: Джордан Аю, 29, Фатаву, 36

Аль-Шабаб – Аль-Шарджа 0:0

Наполи – Брест 1:2

Голы: Лукка, 63 – Ажорк, 28, 33

Жирона – Вулверхэмптон 2:1

Голы: Эррера, 51, Рока, 56 – Ариас, 78

Порту – Атлетико 1:0

Гол: Фрогольдт, 45+1

Борнмут – Вест Хэм 0:2

Голы: Фюлькруг, 24, Боуэн, 67

Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:2

Голы: Бруну Фернандеш, 19 (пен.), Маунт, 69 – Ндиайе, 40, Гевен, 75 (автогол)