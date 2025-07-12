Нападающий лиссабонского Спортинга Виктор Дьокереш не прибыл на предсезонный сбор команды. Вероятно, причиной этого шага стало желание перейти в лондонский Арсенал.

Президент клуба Фредерику Варандаш уже отреагировал на поступок шведского лидера команды. Его слова в соцсети X передает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Если они не хотят платить справедливую рыночную стоимость Виктора, мы абсолютно спокойно отнесемся к этому. Так будет в ближайшие три года.

Эта стратегия также усложняет для игрока возможность уйти. Никто не стоит выше интересов клуба. Кто бы это ни был.

Мы спокойны. Все решится до закрытия трансферного окна — с солидным штрафом и извинениями перед командой.