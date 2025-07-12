Дёкереш не прибыл на сборы Спортинга. Президент уже угрожает огромным штрафом.
Возможно, дело не в 17 или 25,5 тысячах гривен...
40 минут назад
Нападающий лиссабонского Спортинга Виктор Дьокереш не прибыл на предсезонный сбор команды. Вероятно, причиной этого шага стало желание перейти в лондонский Арсенал.
Президент клуба Фредерику Варандаш уже отреагировал на поступок шведского лидера команды. Его слова в соцсети X передает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Если они не хотят платить справедливую рыночную стоимость Виктора, мы абсолютно спокойно отнесемся к этому. Так будет в ближайшие три года.
Эта стратегия также усложняет для игрока возможность уйти. Никто не стоит выше интересов клуба. Кто бы это ни был.
Мы спокойны. Все решится до закрытия трансферного окна — с солидным штрафом и извинениями перед командой.
В прошлом сезоне Дьокереш забил 63 мяча и отдал 17 результативных передач в 58 матчах за Спортинг и сборную Швеции. Всего же за лиссабонский клуб 27-летний футболист оформил 97 голов и 28 ассистов в 102 играх. Transfermarkt оценивает бомбардира в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Арсенал не смог договориться со Спортингом о цене за Дьокереша.