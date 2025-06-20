Павел Василенко

Боснийский футболист Эдин Джеко – новый игрок итальянского клуба Фиорентина. Опытный форвард подписал с «фиалками» контракт сроком на один год плюс один год с годовой зарплатой в 1,8 миллиона евро.

Джеко прибыл в Фиорентину как свободный агент после окончания двухлетнего контракта с турецким Фенербахче.

Приезд во Флоренцию означает возвращение в Италию после двухлетнего отсутствия, так как ранее он выступал за Рому и Интер.

39-летний футболист начал свою карьеру в Железничаре, а также выступал за Теплице, Усти-над-Лабем, Вольфсбург и Манчестер Сити.

В предыдущем сезоне он забил 21 гол в 53 матчах, сыгранных в футболке клуба из Стамбула, и добавил к своему бомбардирскому результату восемь результативных передач.

Всего за сборную Боснии и Герцеговины он сыграл 141 матч и забил 68 мячей.