Джокер сборной Украины нашел взаимопонимание с Динамо
Воспитанник бело-синих отправится в аренду
около 1 часа назад
Антон Царенко / Фото - Лехия Гданьск
Полузащитник Динамо и молодежной сборной Украины Антон Царенко продолжит свои выступления в Экстраклассе, сообщает Dziennik Bałtycki.
Лехия выразила желание продлить аренду воспитанника Динамо еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что неопределенным остается будущее другого украинца Максима Хланя, который завтра получит статус свободного агента.
В сезоне 2024/25 Царенко отыграл за Лехию 30 матчей: 2 гола, 2 ассиста.
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