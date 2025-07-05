Бразильский футболист донецкого Шахтера Эгиналду поделился впечатлениями от первого контрольного матча в летнее межсезонье против хорватской Горицы, который завершился победой «горняков» со счетом 1:0. Именно он стал автором единственного гола в этой встрече.

«Стоит отметить доверие тренера, который только что пришел. Он внедрил свою игру. Я рад, что забил гол. Мы стремимся к большему: одерживать новые победы, хорошо стартовать в чемпионате Украины и Лиге Европы

Это была индивидуальная игра Педриньо, это его сильная сторона, хороший навес. Мы много тренируем это каждый день. Я прошу его делать навес, когда я в штрафной. Я был счастлив принести эту победу.

Тренировочная работа выполняется хорошо. Отработаны комбинации, нужно еще совершенствовать передачи, выход на ударную позицию. В этом матче мало били по воротам, но это придет со временем. Тренер только прибыл, мы осваиваем его стиль игры. Мы уже сплоченные, все сыграны, это принесет больше побед Шахтеру», - сказал Эгиналду для пресс-службы Шахтера.