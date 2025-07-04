Шахтёр под руководством Турана сыграл первый спарринг на сборах
Дебют вышел результативным
около 1 часа назад
Фото - ФК Шахтер
Шахтер провел свой первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Словении.
Дончане после двухнедельной работы на тренировках вышли на спарринг против Горицы, что стало дебютным для Арды Турана во главе оранжево-черных.
Единственного гола в матче в исполнении Эгиналду оказалось достаточно, чтобы улучшить себе настроение перед стартом в квалификации Лиги Европы.
Товарищеский матч
Шахтер – Горица 1:0
Гол: Эгиналду, 51
Напомним, в Словении Шахтер готовится к первым матчам первого квалификационного раунда Лиги Европы с Ильвесом. Домашняя еврокубковая игра состоится 10 июля.