Экс-защитник Александрии Юрий Копина высказался о работе с Русланом Ротанем. Его слова приводит «УФ».

Это был классный период. Только вырос как футболист. Самая сильная сторона этой команды была и остается в коллективе. Команда имеет более скромные условия, но за счет личностей Александрия отличается от всех команд, где я был.

Феномен Александрии? В классном коллективе и тренерах, которые не отказывались от своей идеи и со временем это вывело команду на новый уровень. Если в двух словах, Ротань - топ. Очень многое мне дал как футболисту. По-другому посмотрел на футбол вообще, - рассказал Копына.