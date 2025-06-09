Экс-футболист сборной Украины: «Канадцы дали хорошего пинка»

Экс-игрок сборной Украины Сергей Дирявка прокомментировал поражение сборной Украины Канаде (2:4) в рамках Canadian Shield. Его слова приводит Sport.ua.

Противостояние в Торонто было очень информативным и поучительным для наставника Сергея Реброва и его подопечных. Прежде всего, оно еще раз засвидетельствовало проблему с левоногим защитником в центре обороны. Оказалось неэффективным и возвращение на левый фланг защиты "горняка" Матвиенко. Он с одноклубником Бондарем не могут записать отчетный поединок себе в актив. Также приходится констатировать, что украинцы не продемонстрировали максимальной настроенности, возможно, тогда бы не было таких провалов возле своих владений.

Случайно можно пропустить один мяч, ну пусть - два. Но ведь четыре – это уже свидетельствует о определенной закономерности. Как по мне, это явный перебор. С профессиональной точки зрения могу сказать, что нашим игрокам канадцы дали очень хороший пинок под з...цу. Ведь с таким отношением к футболу мириться недопустимо. Я даже не знаю, что могло помешать нашим игрокам показать в Торонто достойную игру. Вышло же наоборот.

Сейчас можно выдвигать любые версии относительно поражения, однако мне до сих пор непонятно, как нужно было так небрежно настроиться, чтобы получить в свои ворота от "хоккеистов" аж четыре мяча. Или может это перелет в Канаду помешал?! И это еще хорошо, что речь идет о товарищеском матче. А если бы он был официальным - что бы мы потом говорили? В данном же случае можно все списать на ненадлежащее настрой футболистов, на их усталость после тяжелого сезона и недооценку соперника. Уверен, что проигрыш Канаде связан с тем, что футболисты сборной Украины недооценили соперника и явно переоценили себя, - объяснил Дирявка.