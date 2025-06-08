Известно, кто стал лучшим игроком сборной Украины по версии болельщиков в матче с Канадой

Защитника Илью Забарного признано лучшим игроком матча Канада – Украина (4:2), получив звание Льва матча. За футболиста проголосовали 44% болельщиков.

Игрок английского Борнмута отличился голом на 89-й минуте, успешно сыграв на добивании.

Этот мяч стал для Забарного третьим в составе национальной команды. Впервые он забил в квалификации Евро-2024, когда поразил ворота Северной Македонии, сократив отставание в счете до 2:1. Тогда украинцы одержали волевую победу 3:2. Во второй раз футболист отличился в поединке плей-офф Лиги наций против Бельгии (3:1).

В голосовании за звание Льва матча второе место занял Анатолий Трубин, а третьим стал Александр Зинченко.

В прошлом сезоне 22-летний Илья Забарный провел 39 поединков за Борнмут, отметившись одной голевой передачей.

Соглашение защитника рассчитано до 30 июня 2029 года, а по данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 42 миллиона евро.