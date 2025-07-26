Бывший футболист Шахтера Олег Матвеев подвел итоги матча 2 квалификационного раунда Лиги Европы против Бешикташа (4:2). Его слова приводит SportArena.

У Бешикташа качественные игроки и фантастические фанаты. Пока функционально они еще не готовы так, как игроки Шахтера. Хозяева пытались прессинговать даже на чужой половине поля, но наши футболисты через пас разбивали этот прессинг.

До момента, когда Конопля сыграл рукой в своей штрафной площадке, это был идеальный футбол в исполнении игроков Шахтера. А так наши ребята умело играли часто на высоких скоростях. Отмечу Алисона, который в первом тайме сделал гол+пас. Для меня он, по своему потенциалу, похож на Марлоса, который долго блистал в Шахтере, - сказал Матвеев.