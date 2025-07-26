Бешикташ выступил с заявлением по поводу расистского скандала с игроком Шахтера
Вингер донецкого клуба Кевин неоднократно подвергался расистским оскорблениям
около 10 часов назад
В первом матче второго квалификационного этапа Лиги Европы встретились турецкий Бешикташ и донецкий Шахтер. Подопечные Арды Турана смогли одержать победу со счетом 4:2, однако результат матча оказался не единственным поводом для обсуждений.
Во время встречи вингер Шахтера Кевин стал жертвой расистских оскорблений со стороны болельщиков хозяев. Как выяснилось позже, один из участников инцидента оказался членом Конгресса Бешикташа — организации, члены которой имеют право участвовать в выборах президента клуба и покупать сезонные абонементы.
На фоне скандала турецкий клуб выпустил официальное заявление, в котором выразил свою позицию по инциденту.
«Расистские и оскорбительные высказывания в адрес нашего соперника во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА, игрока донецкого Шахтера Кевина, сделал член нашего Конгресса. Этот вопиющий инцидент демонстрирует его отсутствие ценностей Бешикташа.
Против него было начато дисциплинарное расследование с целью исключения из клуба. Наш клуб и наши преданные болельщики неоднократно демонстрировали свое неприятие расизма в подобных инцидентах.
В связи с этим мы снова осуждаем расизм во всех сферах жизни, особенно на спортивных площадках. Мы с уважением представляем это для всеобщей информации», — сообщил турецкий клуб.
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