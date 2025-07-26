В первом матче второго квалификационного этапа Лиги Европы встретились турецкий Бешикташ и донецкий Шахтер. Подопечные Арды Турана смогли одержать победу со счетом 4:2, однако результат матча оказался не единственным поводом для обсуждений.

Во время встречи вингер Шахтера Кевин стал жертвой расистских оскорблений со стороны болельщиков хозяев. Как выяснилось позже, один из участников инцидента оказался членом Конгресса Бешикташа — организации, члены которой имеют право участвовать в выборах президента клуба и покупать сезонные абонементы.

На фоне скандала турецкий клуб выпустил официальное заявление, в котором выразил свою позицию по инциденту.