Бывшие футболисты Ворсклы Илья Крупский и Александр Скляр обратились за поддержкой к Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов из-за невыполненных обязательств перед футболистами.

Задолженности полтавского клуба по зарплате футболистам, тренерам, клубному персоналу составляют 4–5 месяцев.

Не исключено, что есть футболисты Ворсклы, которые обратились со своими проблемами напрямую к УАФ.

Из-за невозможности подписывать новых игроков команду покинул Желько Любенович, который около двух недель проработал с командой.

Напомним, что в сезоне-2024/25 Ворскла проиграла Кудривце в переходных матчах и потеряла место в УПЛ, вылетев во второй по силе дивизион. После этого клуб расстался с Юрием Максимовым, который на то время занимал должность главного тренера.

Ворскла начала переговоры с потенциальным тренером.