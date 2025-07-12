Экс-футболисты Ворсклы пожаловались на бывшего работодателя
Ситуация становится напряженной
40 минут назад
Бывшие футболисты Ворсклы Илья Крупский и Александр Скляр обратились за поддержкой к Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов из-за невыполненных обязательств перед футболистами.
Задолженности полтавского клуба по зарплате футболистам, тренерам, клубному персоналу составляют 4–5 месяцев.
Не исключено, что есть футболисты Ворсклы, которые обратились со своими проблемами напрямую к УАФ.
Из-за невозможности подписывать новых игроков команду покинул Желько Любенович, который около двух недель проработал с командой.
Напомним, что в сезоне-2024/25 Ворскла проиграла Кудривце в переходных матчах и потеряла место в УПЛ, вылетев во второй по силе дивизион. После этого клуб расстался с Юрием Максимовым, который на то время занимал должность главного тренера.
Ворскла начала переговоры с потенциальным тренером.