Павел Василенко

Руководство Ворсклы ведет переговоры с потенциальным преемником Желько Любеновича на посту главного тренера команды. По информации ТаТоТаке, на данный момент основным кандидатом является Александр Бабич.

Это не первый контакт Ворсклы с 46-летним специалистом в текущее межсезонье. В июне полтавчане уже общались с Бабичем, рассматривая его кандидатуру параллельно с экс-наставником ФК ЮКСА Дмитрием Чирикалом.

Напомним, в прошлом сезоне Бабич исполнял обязанности главного тренера Черноморца, а позже спортивного директора одесского клуба.