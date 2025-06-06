Экс-игрок Динамо рассказал о расторжении контракта с киевским клубом

Футболист дал откровенный ответ

около 8 часов назад

Фото: ФК Динамо
Фото: ФК Динамо
Павел Василенко

Павел Василенко

Полузащитник Александрии Владимир Шепелев в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, когда главный тренер Динамо Александр Шовковский сообщил хавбеку, что ему стоит искать новую команду.

«После последней игры первого круга с Вересом у меня был разговор с тренером [Александром Шовковским], он мне сказал: «Динамо готово тебя отпустить, ищи себе варианты».

Я связался со своим агентом, мы обсудили ситуацию, дальше надо было понять, это будет аренда или Динамо со мной разорвет контракт, поэтому агент начал работать над этим вопросом.

«После отпуска я узнаю, что в списках на медосмотр меня нет. И уже точно понятно, что с Динамо на сборы я не еду. После этого у меня состоялся разговор с президентом Динамо [Игорем Суркисом], где мы все обсудили и пришли к выводу, что нужно разорвать контракт по обоюдному согласию.

Я приехал в офис, мне дали документы, я подписал, пожали руки. Поблагодарили за сотрудничество в течение этих лет – и все».

В составе Динамо (2017-2024) Шепелев сыграл 229 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 19 результативных передач.

В прошлом сезоне он провел всего минуту в единственном поединке за киевлян во втором туре Лиги Европы против немецкого Хоффенхайма (0:2).

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