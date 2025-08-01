Известно, сколько баллов заработали украинские клубы в таблице коэффициентов УЕФА
Победы Динамо, Полесья, Шахтёра и вылет Александрии из еврокубков
около 1 часа назад
По итогам прошлой недели квалификации еврокубков украинские команды принесли в копилку таблицы коэффициентов УЕФА 0,75 балла. На этой стадии Украину представляли четыре клуба.
Динамо уверенно прошло Хамрун Спартанс с Мальты, победив в обоих матчах второго раунда квалификации Лиги чемпионов (3:0 и 3:0 - итог 6:0).
Шахтер был сильнее турецкого Бешикташа в рамках Лиги Европы, выиграв дважды — 4:2 на выезде и 2:0 дома (итог 6:2).
Александрия потерпела два разгромных поражения от сербского Партизана в квалификации Лиги конференций (0:4 и 0:6).
Полесье победило андоррскую Санта-Колому со счетом 4:1 (5:3 общий) и квалифицировалось на следующий этап.
Таким образом три украинские команды продолжают борьбу на европейской арене. В таблице коэффициентов УЕФА Украина занимает 27 позицию. В непосредственной близости к ней расположены такие страны, как Азербайджан, Венгрия, Словения, Словакия, Румыния, Сербия и Болгария.
Ранее украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал выигрыш Суперкубка Португалии.