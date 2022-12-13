Экс-игрок сборной Марокко: «Франция для нас – братская страна»

Мустафа Хаджи / Фото: Twitter

Бывший полузащитник сборной Марокко Мустафа Хаджи высказался о значении Франции в истории Марокко. Его цитирует Marca.

Франция в наших сердцах и в крови. Франция – наш брат-близнец. Мы всегда были братскими странами.

Я буду болеть за Марокко, но история должна оставаться. Футбол не должен выходить за рамки