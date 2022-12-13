Главный тренер сборной Марокко: «Персонального плана против Мбаппе у нас не будет»
Экс-игрок сборной Марокко: «Франция для нас – братская страна»
Уже завтра эти команды сразятся за финал чемпионата мира
13 декабря 13:28
Мустафа Хаджи / Фото: Twitter
Бывший полузащитник сборной Марокко Мустафа Хаджи высказался о значении Франции в истории Марокко. Его цитирует Marca.
Футбол должен быть праздником. Прежде всего, Франция для меня – братская страна. Так было всегда. С тех пор как я родился, много слышал об этой стране.
Франция в наших сердцах и в крови. Франция – наш брат-близнец. Мы всегда были братскими странами.
Я буду болеть за Марокко, но история должна оставаться. Футбол не должен выходить за рамки
Матч Франция – Марокко в полуфинале ЧМ-2022 состоится 14 декабря, начало – в 21:00.
Сегодня состоится первый полуфинал ЧМ-2022 – Аргентина примет Хорватию.
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