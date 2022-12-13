Есть ли силы у Хорватии на еще один подвиг? Сегодня состоится первый полуфинальный матч ЧМ-2022

Команде Далича предстоит сразиться с грозной Аргентиной

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Сегодня, 13 декабря, состоится первый полуфинальный матч ЧМ-2022 в Катаре – сборная Аргентины сыграет с Хорватией.

Команда Златко Далича – одна из главных сенсаций этого мундиаля. В 1/8 финала Хорватия в серии пенальти была сильнее Японии (1:1, пен 3:1).Именно хорваты выбили из ЧМ-2022 одного из главных фаворитов турнира – сборную Бразилии в четвертьфинале.

И снова в серии пенальти (1:1, пен 4:2), «клетчатые» в этом деле настоящие специалисты. Также не забываем, что без чемпионата мира хорваты оставили и Бельгию – еще на групповом раунде. Хорватия знает, как терпеть и побеждать тяжеловесов.

Сборная Аргентины в свою очередь также прошла непростого оппонента на стадии четвертьфинала – команду Нидерландов (3:2). Тот матч запомнился скандалом, но все равно был зрелищным.

Начался для Аргентины этот чемпионат достаточно тяжело – сенсационным поражением от Саудовской Аравии (1:2). Далее на пути в полуфиналу были лишь победы, команда Месси постепенно набирала ход.

Интересно, что последняя встреча этих команд завершилась разгромной победой Хорватии – 3:0. Это случилось на групповом этапе ЧМ-2018. И это была первая в истории победа Хорватии над Аргентиной в официальном матче. Всего команды провели 5 матчей, в них было 2 победы Хорватии, 2 победы Аргентины и одна ничья. Пришло время склонить чашу весов.

Смогут ли подопечные Златко Далича совершить очередной подвиг? Узнаем уже сегодня. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча Аргентина – Хорватия.