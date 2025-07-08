Морозюк рассказал о своем возвращении в Динамо
После выступлений за донецкий клуб универсал снова перебрался к «бело-синим»
около 2 часов назад
Бывший капитан Динамо Николай Морозюк вспомнил своё возвращение в клуб в 2015 году. До этого он выступал за донецкий Металлург.
У меня тогда было много вариантов продолжения карьеры – по крайней мере в разговорах. Например, Днепр, два клуба из Бельгии, Астана. И тут мне звонит Вадим Шаблий, говорит мне о «Динамо» – и я вообще не верю, думаю: «Что ты говоришь, какое Динамо?» Мы с Ирой едем обедать в «Прагу». Там сидит Сергей Станиславович Ребров с семьей, я его не заметил.
И тут он подходит: «Коля, привет». «О, Станиславович, добрый день». Начинаем говорить, и он мне: «Я тебя жду». Я думаю: «Ё-моё. Оказывается, это правда». Так оно и пошло. Я выкупил свой трансфер в Металлурге.
За сколько – не помню. Там что-то Вадик решал, махинатор. Я простил им год зарплаты, говорю: «Только отпустите». И всё, я вернулся. Динамо – лучшее время в футбольной карьере, но самое тяжелое, стрессовое, психологически травматичное.
Потому что Динамо – это ответственность, давление, это всегда 1-е место. У тебя нет права даже на ничью, у тебя есть только победа. Трудно, как раз я застал смену поколений, был период очень тяжелый. Как раз тогда Сидор сломался, Вида перешел, я тогда стал капитаном. С меня спрашивали очень много.
В какое-то время я большое удовольствие получал от многих вещей. Я чувствовал, что могу помочь, например, таким игрокам, как Витя Цыганкову, тому же Миколенко, когда Олег Романович немного проходился по нему за цвет бутс и так далее. И многие другие.
И я где-то ощущал себя, как старший брат. Мне хотелось просто, чтобы люди, приходя в первую команду, не чувствовали себя так, как я чувствовал, когда пришел.
Тогда я ждал, когда эта тренировка закончится. И когда я услышал, что меня хотят переселить на первую базу, я просил: «Пожалуйста, не надо. Я хочу жить на Динамо-2 в своем привычном курятнике, голубятнике, где я знаю, где каждая какашка лежит».
Больше всего матчей в карьере Морозюк провёл за уже несуществующий донецкий Металлург. Но наиболее результативным универсальный игрок был в Динамо: 9 голов и 24 ассиста в 117 играх. Также выступал за Ризеспор (74 игры), Динамо-2 (44), Оболонь (17), Ипсонас (ранее Красава, 15) и Кривбасс (12).
Морозюк также поделился своим отношением к переходу Жуниора Мораеса из Динамо в Шахтёр.
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