Бывший капитан Динамо Николай Морозюк поделился мыслями о полузащитнике Денисе Гармаше, с которым они, кроме Киева, играли еще за турецкий Ризеспор.

Что там было... Это уникальное событие. Если быть откровенным, Гармаш там ужасно играл, но его помнят все. Помню, как мне звонил переводчик и просил меня узнать у Дениса, что он хочет. У Гармаша «непревзойденный» английский. Плюс своя выдуманная речь. Он всё это смешал вместе. Говорю ему: «Дурак, можешь сначала мне позвонить, а я уже потом переведу и решим проблему».

Потом он поселился в моем доме. Я был на пятом этаже, а он на четвертом. Я сразу съехал из квартиры. В Турции есть эта тема с газовыми баллонами. Для меня газ – это опасная штука. А тут газ плюс Гармаш. Я боялся, что он где-то не выключит плиту и меня будут искать где-нибудь очень далеко. Съехал на базу, потом после коронавируса приехал обратно.

Истории про Дениса? Как-то захожу в раздевалку после тренировки, а Гармаш с Борячуком просто умирают. И ходят два просто красные турецкие администраторы. Такие злые... Один у меня спрашивает: «Мико, что такое батон?». Говорю, что это хлеб по-турецки. Беру телефон и показываю фото батона. А те просто валяются. Гармаш подходит и говорит: «Посмотри на его голову. Это не батон?». Я начинаю смеяться.