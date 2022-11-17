Алекс Тейшейра признался, что «Шахтер» не отпустил его в «Ливерпуль»
Экс-лидер «Шахтера» может перебраться в «Крузейро»
На подписании игрока лично настаивает главный тренер бразильского клуба
Алекс Тейшейра / Фото - uol.com.brПолузащитник «Васку да Гама» Алекс Тейшейра, ранее защищавший цвета донецкого «Шахтера», в ближайшее трансферное окно, вероятно, перейдет в другой клуб.
Тейшейра может пополнить ряды «Крузейро», который готовится сделать игроку официальное предложение. Об этом сообщает Jornal O Dia.
Сообщается, что на подписании Тейшейры лично настаивает главный тренер бразильского клуба Пауло Пеццолано.
Контракт Тейшейры с «Васку да Гама» рассчитан до 31 декабря и предусматривает возможность продления еще на год.
Напомним, еще один экс-игрок «Шахтера» может переехать в ОАЭ.
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