Экс-подопечный Луческу в «Шахтере» поблагодарил специалиста за пожелание победы на ЧМ-2022

Команда хавбека уже пробилась в плей-офф

Фред и Луческу / Фото - ФК Шахтер

Полузащитнику сборной Бразилии Фреду передали пожелание победы команды на ЧМ-2022 от экс-наставника игрока в «Шахтере» Мирчи Луческу. Реакцию хавбека на слова румынского специалиста передает PlaySport.

Спасибо Мирче Луческу! Он – особенный человек, помогший мне в моей истории с «Шахтером». Я также желаю ему удачи, меня переполняют хорошие воспоминания. Благодаря ему, я сейчас здесь. Это мой первый тренер в Европе, и я очень благодарен Луческу. Мы постараемся выиграть турнир, еще раз спасибо за эти слова.

Уже сегодня, 2 декабря, Бразилия проведет матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022. За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Камерун – Бразилия. Начало – в 21:00.