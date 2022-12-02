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Экс-подопечный Луческу в «Шахтере» поблагодарил специалиста за пожелание победы на ЧМ-2022

Команда хавбека уже пробилась в плей-офф
Футбол Чемпионат мира по футболу
02 декабря 15:34
Экс-подопечный Луческу в «Шахтере» поблагодарил специалиста за пожелание победы на ЧМ-2022
Фред и Луческу / Фото - ФК Шахтер

Полузащитнику сборной Бразилии Фреду передали пожелание победы команды на ЧМ-2022 от экс-наставника игрока в «Шахтере» Мирчи Луческу. Реакцию хавбека на слова румынского специалиста передает PlaySport.

Спасибо Мирче Луческу! Он – особенный человек, помогший мне в моей истории с «Шахтером». Я также желаю ему удачи, меня переполняют хорошие воспоминания.

Благодаря ему, я сейчас здесь. Это мой первый тренер в Европе, и я очень благодарен Луческу. Мы постараемся выиграть турнир, еще раз спасибо за эти слова.

Уже сегодня, 2 декабря, Бразилия проведет матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022. За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Камерун – Бразилия. Начало – в 21:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Бразилии (футбол) Мирча Луческу Шахтер Донецк Фред Динамо Киев

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