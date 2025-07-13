Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что организаторы Клубного чемпионата мира нанесли непоправимый ущерб футболу.

Мы потеряли футбол. Мы проиграли футбол Саудовской Аравии. Мы предложили им футбол, и они его приняли. И, что удивительно, внутри ФИФА этому нет сопротивления. Когда я там работал, еще существовали конгрессы для обсуждения проблем. Они их обсуждали, а потом голосовали. Теперь диалога больше нет.

Слишком много футбола. Всегда одни и те же клубы и одни и те же игроки, которым тоже нужен отдых. Они играют там в жару; это просто ненормально. Это неприемлемо. Мы должны защитить игроков, - подчеркнул Блаттер.