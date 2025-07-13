Экс-президент ФИФА «раскритиковал» Инфантино за организацию КЧМ
Пока организаторы отчитываются о бешеных прибылях
14 минут назад
Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что организаторы Клубного чемпионата мира нанесли непоправимый ущерб футболу.
Мы потеряли футбол. Мы проиграли футбол Саудовской Аравии. Мы предложили им футбол, и они его приняли. И, что удивительно, внутри ФИФА этому нет сопротивления. Когда я там работал, еще существовали конгрессы для обсуждения проблем. Они их обсуждали, а потом голосовали. Теперь диалога больше нет.
Слишком много футбола. Всегда одни и те же клубы и одни и те же игроки, которым тоже нужен отдых. Они играют там в жару; это просто ненормально. Это неприемлемо. Мы должны защитить игроков, - подчеркнул Блаттер.
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