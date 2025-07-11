Михаил Цирук

В воскресенье, 13 июля, состоится финальный матч Клубного чемпионата мира 2025 между лондонским Челси и ПСЖ. Несмотря на то, что в определенный момент турнира казалось, что у нас есть неплохие шансы увидеть неевропейский решающий матч, так как в плей-офф вышли сразу четыре команды из Бразилии, две из которых дошли до 1/4, а одна – до полуфинала, сюрпризов в этом плане не произошло.

В финале сойдутся два европейских гранда, один из которых, вероятно, является лучшей командой мира на данный момент, а другой также продемонстрировал хороший прогресс в этом сезоне и вполне заслужил свое место в золотом матче КЧМ. Поэтому предлагаем вашему вниманию анонс последней встречи бесконечного сезона 2024/25.

Путь команд к финалу

Несмотря на свой статус, ПСЖ добрался до этого матча не без приключений. На групповом этапе парижский клуб легко разобрался с мадридским Атлетико (4:0) и Сиэтл Саундерс (2:0), однако между этими матчами неожиданно проиграл бразильскому Ботафого (0:1).

В плей-офф новоиспеченный победитель Лиги чемпионов сначала разгромил Интер Майами (4:0), забив четыре гола еще в первом тайме, а затем в игре с двумя удалениями всё же одолел мюнхенскую Баварию (2:0).

Ну а дальше был действительно неожиданный разгром мадридского Реала (4:0), и такого унижения королевского клуба не мог ожидать никто. Парижане просто разгромили своего соперника, три гола ещё до середины первого тайма. Конечно, первые два мяча стали следствием просто катастрофических ошибок защиты сливочных, которых попросту не должно было быть.

Однако это никоим образом не отменяет того, что ПСЖ Энрике в текущем сезоне – настоящая машина, остановить которую не может никто. Испанский специалист сумел отпустить футболистов, которые выпадали из концепции его видения коллектива, и заставил даже самых больших звёзд участвовать в отборе мяча и играть на команду.

О командности ПСЖ в этой кампании свидетельствует и надёжность его защиты. Лишь шесть пропущенных голов в девяти матчах плей-офф Лиги чемпионов и только один на этом КЧМ – статистика, которая говорит сама за себя. Какой бы яркой ни была атака, трофеи, как известно, выигрывает оборона, и наладив свою игру без мяча, парижане закономерно начали завоёвывать титулы.

Лондонский Челси будет в этом финале аутсайдером, однако точно не безнадежным. В этом сезоне синие также значительно прибавили, и если в предыдущей кампании команда едвапопала хотя бы в какие-то еврокубки, то в этом сезоне довольно уверенно и заслуженно финишировала в зоне ЛЧ.

Если подопечные Марески сыграют максимально организованно и дисциплинированно, выдержав баланс между тем, чтобы не вжиматься в собственную штрафную площадь и не давать реактивным игрокам атаки парижан разбежаться и разорвать свою оборону, в этом финале точно будет бой. А учитывая уровень игроков атаки обеих команд, которые способны использовать любую, даже самую малейшую возможность, мы можем надеяться ещё и на довольно результативный футбол.

Что же касается пути Челси в финал, то он оказался достаточно простым и спокойным. На групповом этапе лондонский клуб победил Лос-Анджелес (2:0), уступил Фламенгу (1:3) и обыграл Эсперанс (3:0), а в плей-офф разобрался с Бенфикой (4:1), Палмейрасом (2:1) и Флуминенсе (2:0).

Объективно, путь английского клуба был легче, чем у соперника. Однако для того чтобы забрать второй трофей этого сезона, подопечным Энцо Марески всё же придется одолеть босса, которого в этом сезоне побеждало довольно небольшое количество команд.

История встреч

В своей истории лондонские и парижские клубы встречались между собой 10 раз, и статистика в этих матчах почти равна: 3 победы у ПСЖ, 2 – у Челси и 5 ничьих. До этого финала самое статусное противостояние команд произошло в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов 2013/14, и тогда сильнее оказался представитель Англии, который прошёл дальше по правилу выездного гола (1:3; 2:0). А как всё сложится в этот раз?

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