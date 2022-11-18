Экс-тренер «Днепра-1»: «Клубу нужен голкипер более высокого класса, чем Валеф»

Макс Валеф / Фото - СК Днепр-1

Бывший тренер вратарей «Днепра-1» Николай Медин поделился оценкой выступлений голкипера Макса Валефа за клуб.

Как по мне, в «Днепр-1» должен играть вратарь с украинским паспортом. Для этого нужно либо воспитывать своего вратаря, либо искать голкипера в других украинских клубах.

В чем проблема? Мы в «Днепре-1» готовили молодых вратарей, но для первой команды все время нужен был уже готовый, сложившийся вратарь. Прямо сейчас. А еще в «Днепре-1» не принято отдавать вратарей в аренду. Вот они и маринуются в собственном соку, вместо того, чтобы набираться игровой практики. Поэтому некоторые вратари в Днепре так и не раскрылись.