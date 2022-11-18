Тренер «Днепра-1»: «Этот сезон для «Динамо» уже потерян»
Экс-тренер «Днепра-1»: «Клубу нужен голкипер более высокого класса, чем Валеф»
Медин назвал бразильца – вратарем среднего уровня
18 ноября 21:50
Макс Валеф / Фото - СК Днепр-1
Бывший тренер вратарей «Днепра-1» Николай Медин поделился оценкой выступлений голкипера Макса Валефа за клуб.
Я бы сказал, что Макс Валеф – это вратарь среднего уровня. Если «Днепр-1» ставит перед собой высокие задачи, вратарь у клуба должен быть более высокого класса. Да, у него полный порядок с техникой игры ногами, но с игрой на выходах есть проблемы. Еще что смущает меня, так это то, что до перехода в «Днепр-1» у него было очень мало игровой практики. Румын Кожокару, игравший до него, смотрелся интереснее.
Как по мне, в «Днепр-1» должен играть вратарь с украинским паспортом. Для этого нужно либо воспитывать своего вратаря, либо искать голкипера в других украинских клубах.
В чем проблема? Мы в «Днепре-1» готовили молодых вратарей, но для первой команды все время нужен был уже готовый, сложившийся вратарь. Прямо сейчас. А еще в «Днепре-1» не принято отдавать вратарей в аренду. Вот они и маринуются в собственном соку, вместо того, чтобы набираться игровой практики. Поэтому некоторые вратари в Днепре так и не раскрылись.
Ранее стало известно, что защитник «Шахтера» пропустит матч против «Днепра-1».
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