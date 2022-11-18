Экс-тренер «Ингульца»: «Клуб отдавал предпочтения холостым футболистам»

Сергей Лавриненко / Фото: Динамомания

Бывший тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал, как игрокам его экс-клуба живется в деревне.

Нарушение режима? Были очень редко. Если бы мы жили в городе, возможно, это было бы чаще. А так мы практически весь день были вместе и жили в одном помещении. Футболисты все время были под контролем. А то, что они делают дома – не мое дело».