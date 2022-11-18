Голкипер «Динамо» рассказал, почему ему нравится игра «Ингульца»
Экс-тренер «Ингульца»: «Клуб отдавал предпочтения холостым футболистам»
Лавриненко рассказал, как игрокам живется в деревне
18 ноября 09:12
Сергей Лавриненко / Фото: Динамомания
Бывший тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал, как игрокам его экс-клуба живется в деревне.
«Как футболистам жить в деревне? Нелегко. Но их можно понять. Это молодые ребята, проживающие лучшие годы жизни. Кроме футбола, они хотят сходить в кино, съездить в супермаркет. К сожалению, мы были ограничены в этом. Особенно были сложности для ребят с семьями, поэтому мы предпочитали холостяков.
Нарушение режима? Были очень редко. Если бы мы жили в городе, возможно, это было бы чаще. А так мы практически весь день были вместе и жили в одном помещении. Футболисты все время были под контролем. А то, что они делают дома – не мое дело».
Напомним, на посту главного тренера Лавриненко заменил Младен Бартулович.
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