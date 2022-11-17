Тренер «Ингульца»: «Понравилось, как мы провели начало игры с «Динамо» до пенальти»

Младен Бартулович / Фото - ФК Динамо Киев

И. о. главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович прокомментировал поражение в перенесенном матче первого тура УПЛ против «Динамо» (1:2).

Что касается игры, то сегодня был очень хороший матч в нашем исполнении. Особенно мне понравилось, как мы провели начало игры. До момента с назначенным пенальти. А потом пропустили второй, совсем не обязательный гол до перерыва.

После этого тяжело было играть с таким соперником, как «Динамо». Но побеседовали с ребятами в перерыве, настроили их и попросили найти возможность забить. Так оно и вышло. Но для второго гола не хватило фарта или, возможно, чего-то еще.