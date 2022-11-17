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Тренер «Ингульца»: «Понравилось, как мы провели начало игры с «Динамо» до пенальти»
Бартулович заявил, что команда из Петрово провела хороший матч, несмотря на поражение
17 ноября 20:16
Младен Бартулович / Фото - ФК Динамо Киев
И. о. главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович прокомментировал поражение в перенесенном матче первого тура УПЛ против «Динамо» (1:2).
Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех героев, защищающих Украину. Благодаря им мы имеем возможность играть в футбол. Также хочу поблагодарить Сергея Лавриненко за тот опыт, который он мне дал во время нашего сотрудничества. Кроме того, благодарен президенту нашего клуба, который в такой сложный момент дал мне возможность работать.
Что касается игры, то сегодня был очень хороший матч в нашем исполнении. Особенно мне понравилось, как мы провели начало игры. До момента с назначенным пенальти. А потом пропустили второй, совсем не обязательный гол до перерыва.
После этого тяжело было играть с таким соперником, как «Динамо». Но побеседовали с ребятами в перерыве, настроили их и попросили найти возможность забить. Так оно и вышло. Но для второго гола не хватило фарта или, возможно, чего-то еще.
Ранее мнением по поводу игры поделился наставник «Динамо» Мирча Луческу.
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