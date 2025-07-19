Хорватский специалист Игор Йовичевич был признан тренером года в Болгарии по итогам сезона 2024/25.

Ему удалось во главе Лудогорца завоевать все три национальных трофея.

Для меня большая честь получить награду Тренер года. Это признание не только мое - оно принадлежит каждому члену нашей команды.

Игрокам: спасибо за вашу упорную работу, преданность и доверие. Вы отдаете все на поле и за его пределами, и это привилегия - руководить такой преданной командой. Моему тренерскому штабу: ваши неутомимые усилия, острый ум и общее видение имеют большое значение. Я не мог бы просить лучшей команды за кулисами.

Медицинскому и вспомогательному персоналу: ваш профессионализм и забота помогают нам идти вперед даже в самые трудные моменты. Клубу, руководству и нашим невероятным болельщикам – ваша поддержка является основой всего, что мы сделали. Эта награда является отражением нашей коллективной работы. Я горжусь тем, чего мы достигли вместе», - написал Йовичевич в Instagram.