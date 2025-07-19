Эксфутболист сборной Украины трудоустроился в клубе УПЛ
Новый этап
около 1 часа назад
Фото - Движение Львов
Рух объявил о назначении Юрия Панькива спортивным директором академии львовян, сообщает официальный сайт клуба.
Экс-футболист сборной Украины сосредоточится на административной и коммуникативной составляющих, будет отвечать за формирование контрактов юных футболистов, селекционные вопросы и делиться опытом с воспитанниками Руха.
На новой должности Юрий Панькив будет работать с директором академии Руха – Владимиром Безубяком.