Рух объявил о назначении Юрия Панькива спортивным директором академии львовян, сообщает официальный сайт клуба.

Экс-футболист сборной Украины сосредоточится на административной и коммуникативной составляющих, будет отвечать за формирование контрактов юных футболистов, селекционные вопросы и делиться опытом с воспитанниками Руха.

На новой должности Юрий Панькив будет работать с директором академии Руха – Владимиром Безубяком.

ЛНЗ официально оформил подписание бывшего голкипера Руха.