ЛНЗ официально оформил подписание бывшего вратаря Руха.
Футболист сменил клуб
около 1 часа назад
Фото: ФК Рух
Черкасский ЛНЗ официально сообщил о переходе голкипера Дмитрия Ледвия. О деталях трудового соглашения пресс-служба черкасского клуба не сообщила.
Ледвий – воспитанник львовских Карпат. На протяжении восьми сезонов защищал цвета «львов» в различных возрастных категориях.
В сентябре 2020 года Ледвий подписал контракт с Рухом.
Всего 21-летний голкипер сыграл 55 матчей в УПЛ, из которых в 19 поединках оставлял свои ворота «сухими».
Этим летом черкасскую команду возглавил экс-тренер львовского Руха Виталий Пономарев.