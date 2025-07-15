Павел Василенко

Скаут Алекс Великих в комментарии Sport.ua заявил, что украинскому полузащитнику Виктору Коваленко после нескольких сезонов в Серии А нужно сменить чемпионат.

«Считаю, что Виктору стоит посмотреть на чемпионаты с меньшими требованиями умения играть в отборе и знаниями тактических схем игры в обороне. Например, Испания, Нидерланды или даже Германия могли бы стать для Коваленко возможными путями реанимации и развития карьеры. Не хотелось бы терять хорошего полузащитника для сборной. Всё-таки Коваленко, на мой взгляд, ещё не сказал своего последнего слова в европейском клубном футболе, но время идёт, и надо смотреть шире, чем реалии только Серии А. Думаю, игрок и его агенты как раз работают в этом ключе».

29-летний Коваленко вернулся в Эмполи в феврале этого года на правах свободного агента. Он провел за команду восемь матчей, в которых забил один мяч.

По итогам прошлого сезона Эмполи вылетел в Серию В, а украинский хавбек получил статус свободного агента.