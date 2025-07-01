Украинский тренер Олег Федорчук поделился мыслями о клубах, которые могут удивить в новом сезоне украинской Премьер-лиги.

Есть три команды, которые я не называл. Это «Рух», «Верес» и «Оболонь» и три новички – «Эпицентр», «Кудривка» и «Полтава». У «Руха» большие потери, плюс тренер, который уже работал, но при нем львовяне были зациклены на тактике, не было гибкости. Скажем прямо, первый заход у Ивана Федика не вышел. «Верес» в прошлом сезоне неплохо себя зарекомендовал, но команда терпит большие кадровые потери. А «Оболонь» еще больше потеряла, к тому же ушел и главный тренер. У всех этих трех команд идет большая реорганизация.

В первой лиге мне нравились «Эпицентр», «Кудривка» и «Полтава», но УПЛ – это не первая лига, поэтому, к сожалению, их главной задачей будет сохранение прописки в элитном дивизионе. Что меня больше всего удивляет, это то, что эти клубы пассивно ведут себя на трансферном рынке. Вероятно, их девиз заключается в том, что подберём тех, кто не подошёл в другие, более амбициозные команды. А это не хорошо. Лучше уже взять проверенного игрока из первой лиги, чем ждать на невесту, которая может отказать, - сказал Федорчук в интервью Sport.ua.