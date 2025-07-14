Эксперт назвал позицию, на которой участник Евро-2025 может реанимировать свою карьеру в Динамо
На чемпионате Европы футболист играл в другом амплуа
около 1 часа назад
Соведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Смоловый поделился анализом на тему лучшей позиции Максима Брагару в Динамо.
Это, в принципе, то, о чем я говорил, что вот позиция левого защитника, она будет прямо идеально подходить именно сейчас в этом контексте. Справа, ну, он также может сыграть справа. Это не является прям чем-то супер сложным. Вопрос в том, что действительно эта переходная фаза, когда меньше давления, когда можно демонстрировать скорость, можно просто прокинуть мяч, оббежать кого-то, ну, все это у него есть, он это может всё делать справа.
Тот фланг, вот эта зона, левый фланг, левый полуфланг, оттуда пришло там 12-13 ассистов или передассистов, если полностью эту картину брать - куча моментов и просто сейчас что-то пытаться изменить. Зачем? Наверное, не будут.
Поэтому если искать действительно роль, то вот правый защитник – это то, где сейчас уже конкретно Брагару может быть полезен, пока нет Тимчика. И соответственно Караваев так же хороший футболист, опытный футболист. Но 90 минут, переезды, логистика, снова мы будем про это говорить. Ну, он не вытянет один.
Ранее сообщалось, что защитник Динамо Александр Тимчик снова травмировался.
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