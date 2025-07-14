Соведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Смоловый поделился анализом на тему лучшей позиции Максима Брагару в Динамо.

Это, в принципе, то, о чем я говорил, что вот позиция левого защитника, она будет прямо идеально подходить именно сейчас в этом контексте. Справа, ну, он также может сыграть справа. Это не является прям чем-то супер сложным. Вопрос в том, что действительно эта переходная фаза, когда меньше давления, когда можно демонстрировать скорость, можно просто прокинуть мяч, оббежать кого-то, ну, все это у него есть, он это может всё делать справа.

Тот фланг, вот эта зона, левый фланг, левый полуфланг, оттуда пришло там 12-13 ассистов или передассистов, если полностью эту картину брать - куча моментов и просто сейчас что-то пытаться изменить. Зачем? Наверное, не будут.

Поэтому если искать действительно роль, то вот правый защитник – это то, где сейчас уже конкретно Брагару может быть полезен, пока нет Тимчика. И соответственно Караваев так же хороший футболист, опытный футболист. Но 90 минут, переезды, логистика, снова мы будем про это говорить. Ну, он не вытянет один.