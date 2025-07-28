Соведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Смоловый поделился оценкой летней трансферной кампании киевского Динамо.

Проблема, что никого не приобрели? Ну, можно на это так смотреть. Можно смотреть на это иначе, потому что, например, никого из ключевых футболистов не потеряли. Это уже огромный плюс.

А некоторые игроки, которые были там какое-то время травмированы или отсутствовали там, например, на прошлых сборах из-за национальных сборных, из-за отпусков, из-за молодежек, все же больше времени имели и возможности потренироваться. Соответственно, это тоже положительный момент. И говорить, что если нет там суперусилений в большом количестве, это плохо. Ну, то, что не потеряли костяк - это хорошо. Например, я больше отталкиваюсь от этого.

Относительно молодых футболистов. Ну, так же можно говорить о многих. Упоминать Захарченко, например. Его почему-то вообще, когда начинают считать защитников, забывают. Хотя на сборах он доказал, что довольно прилично, довольно спокойно может действовать на поле.