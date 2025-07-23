Блогер Михаил Смоловый подвел итоги первого матча Динамо в 2 квалификационном раунде Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (0:3).

У Динамо, похоже, нет аналитического штаба – нормально изучить соперника действительно некому. Каждая вертикальная передача за спины приводила к панике у противников, но динамовцы вместо этого пасовали Нещерету, вызывая панику уже у него. Шовковский зря изображает из себя Ротаня и превращает Нещерета чуть ли не в главного плеймейкера команды. Этот матч в очередной раз доказал: игра ногами у него не на том уровне, чтобы вратаря можно было задействовать настолько часто.

Волошину – уважение. Человек ездил на молодежное ЕВРО и без отпуска вернулся в клуб. Вышел – забил нужный гол. Другие «великие звезды» выбрали отдых. Шапаренко скамейка должна стать уроком. Он с Буяльским сейчас выглядят на голову сильнее остальных из 100500 центральных полузащитников. Но эмоции Николая могут помешать реализовать остаток своего таланта, который не отняли.

При всех проблемах киевлян, в частности – отсутствии адекватного вингера вместо Ярмоленко (там играет Ванат), Хамрун не способен конкурировать. Так что можно уже готовиться к Маккаби и поездке в Сербию, где израильтяне проводят свои матчи по тем же причинам, по которым и украинцы должны проводить домашние игры за границей, – сказал Смоловый.