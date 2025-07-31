Экс-футболист сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против Бешикташа. Его слова приводит Sport.ua.

«Горняки» приятно удивили компактностью, каждый четко знал свою миссию, было много атак вторым темпом. Даже и не скажу, когда раньше бразильцы легионеры были нацелены не только на атаку, но и отрабатывали в отборе. То же можно сказать и о Судакове. Такую легкость в действиях команды можно объяснить отличной физической подготовкой. Туран позаботился, чтобы с кондициями подопечных было все в порядке, и это приносит дивиденды.

Бешикташ – это авторитетная команда, которая будет биться до конца. Конечно, они будут делать ставку на быстрый гол, который бы вернул интригу, но это им не поможет, - рассказал Шелаев.