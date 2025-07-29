В четверг, 31 июля, донецкий Шахтер проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против турецкого Бешикташа. Игра состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша) и начнется в 21:00 по киевскому времени.

В Украине матч в прямом эфире будет транслировать платформа UPL.TV. В течение игры будет работать студия с экспертами и аналитиками.

В мире трансляцию матча обеспечат вещатели из Турции, Бразилии, Норвегии, Сербии, Хорватии, Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины и Словении.

Во всех других странах мира посмотреть матч можно будет на цифровой платформе Solidsport по подписке стоимостью 9 евро.

Напомним, первый поединок между командами завершился победой донецчан на выезде 4:2.