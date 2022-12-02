Энрике: «Если бы Японии нужно было забить нам еще дважды – они бы забили»

Луис Энрике / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Японии (1:2) в матче 3-го тура ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.

Ситуация была контролируемая, когда Япония решила закрыться в обороне, у них было то, что они хотели. Мы пытались справиться с этим как можно лучше. Японцы заслуженно выиграли группу. Меня это раздражает, потому что я хотел быть первым в группе. Мы поговорим с футболистами сегодня, но это уже должно быть предупреждением для них.

Нам нужно показать больше силы. Сегодня особенно нечего праздновать.

Япония обыграла нас за 5 минут. В других отрезках мы играли хорошо. Они очень плотно закрылись в защите. Мы хотели ничью или победить, но нам не удалось. Мы были очень далеки от того, что я хотел».