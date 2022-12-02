Энрике: «Если бы Японии нужно было забить нам еще дважды – они бы забили»
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Японии (1:2) в матче 3-го тура ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.
«Ничего не произошло, пять минут полного отсутствия контроля, даже паники. Если бы японцам нужно было забить еще два – они точно забили бы нам. Это чемпионат мира, и когда такой команде, как Япония, нечего терять – она проносится мимо нас, словно самолет.
Ситуация была контролируемая, когда Япония решила закрыться в обороне, у них было то, что они хотели. Мы пытались справиться с этим как можно лучше. Японцы заслуженно выиграли группу. Меня это раздражает, потому что я хотел быть первым в группе. Мы поговорим с футболистами сегодня, но это уже должно быть предупреждением для них.
Нам нужно показать больше силы. Сегодня особенно нечего праздновать.
Япония обыграла нас за 5 минут. В других отрезках мы играли хорошо. Они очень плотно закрылись в защите. Мы хотели ничью или победить, но нам не удалось. Мы были очень далеки от того, что я хотел».
Несмотря на поражение, Испания вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, где сыграет с Марокко.
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