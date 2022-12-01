Вылет Германии, куча сенсаций и первое место Японии. Итоги самой непредсказуемой группы E на ЧМ-2022
Известны уже шесть пар 1/8 финала ЧМ-2022
Сегодня к вышедшим в плей-офф присоединились еще 4 сборные
01 декабря 23:55
Фото: FIFA
Сегодня, 1 декабря, из своих групп F и Е в плей-офф ЧМ-2022 вышли сборные Марокко, Хорватии, Японии и Испании.
Отметим, что Бельгия и Германия сенсационно покинули турнир.
Таким образом, известно уже 6 пар 1/8 финала чемпионата мира.
Нидерланды – США
Аргентина – Австралия
Япония – Хорватия
Англия – Сенегал
Франция – Польша
Марокко – Испания
Завтра, 2 декабря, будут известны еще 2 команды, которые выйдут в плей-офф ЧМ-2022 из групп G и H. Сборные Португалии и Бразилии уже обеспечили себе выход из группы.
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