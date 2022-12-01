Известны уже шесть пар 1/8 финала ЧМ-2022

Сегодня к вышедшим в плей-офф присоединились еще 4 сборные

Фото: FIFA

Сегодня, 1 декабря, из своих групп F и Е в плей-офф ЧМ-2022 вышли сборные Марокко, Хорватии, Японии и Испании.

Отметим, что Бельгия и Германия сенсационно покинули турнир.

Таким образом, известно уже 6 пар 1/8 финала чемпионата мира.

Нидерланды – США

Аргентина – Австралия

Япония – Хорватия

Англия – Сенегал

Франция – Польша

Марокко – Испания

Завтра, 2 декабря, будут известны еще 2 команды, которые выйдут в плей-офф ЧМ-2022 из групп G и H. Сборные Португалии и Бразилии уже обеспечили себе выход из группы.