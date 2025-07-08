Эпицентр определился с игроками, которым предложили новые контракты
Новичок УПЛ сохранит костяк команды
около 2 часов назад
Эпицентр переподписал контракты с группой футболистов, которая сделала команду чемпионом Первой лиги.
Дебютант УПЛ рассчитывает в новом сезоне на Олега Былыка, Андрея Беженара, Ивана Бендера, Степана Григоращука, Евгения Запорожца, Владислава и Станислава Крыстиных, Николая Миронюка, Владислава Мороза и Владимира Танчика.
Неопределенной остается судьба Александра Климца, которого не против сохранить в команде на новый сезон.
Стали известны время и даты проведения матчей первого тура УПЛ 25/26.