Эпицентр попрощался с игроками, которые подняли команду в УПЛ
Чемпион Первой лиги реформируется под Премьер-лигу
около 1 часа назад
Эпицентр сообщает о завершении сотрудничества с тремя игроками, информирует пресс-служба чемпиона Первой лиги.
Дебютант УПЛ в новом сезоне не рассчитывает на Максима Процива, Александра Жмуйду и Никиту Полюляха.
Клуб из Каменца-Подольского поблагодарил футболистов за сотрудничество.
Ранее мы сообщали, что Эпицентр не сможет дебютировать в УПЛ в родном городе.
Эпицентр подписал нападающего с опытом игры за Шахтер и сборную Украины.