Главный тренер Ворсклы Александр Бабич подтвердил информацию о том, что полузащитник Иван Нестеренко отправился в аренду. По данным Transfermarkt, 22-летний игрок следующий сезон проведет в Оболони.

Этот вопрос больше к руководству, потому что Иван на контракте с «Ворсклой». Из предыдущего состава, который тренируется с нами, остались только Мякушко и Челядин. Нестеренко уже нет в составе команды. А где он будет, в «Оболони» или в «Заре», этого я не знаю.

Ахмед Алибеков? Да, это соответствует действительности. Ахмед сейчас немного травмировался, и мы разговариваем с руководством. Но это качественный футболист в хорошем возрасте, который хочет прогрессировать и помогать команде. Так что будем договариваться с руководством. Но сейчас у него вопрос по этой травме, – сообщил Бабич в интервью Tribuna.com.