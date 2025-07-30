Еще один молодой воспитанник Ворсклы покинул клуб, вместо него возьмут экс-игрока Динамо
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около 6 часов назад
Главный тренер Ворсклы Александр Бабич подтвердил информацию о том, что полузащитник Иван Нестеренко отправился в аренду. По данным Transfermarkt, 22-летний игрок следующий сезон проведет в Оболони.
Этот вопрос больше к руководству, потому что Иван на контракте с «Ворсклой». Из предыдущего состава, который тренируется с нами, остались только Мякушко и Челядин. Нестеренко уже нет в составе команды. А где он будет, в «Оболони» или в «Заре», этого я не знаю.
Ахмед Алибеков? Да, это соответствует действительности. Ахмед сейчас немного травмировался, и мы разговариваем с руководством. Но это качественный футболист в хорошем возрасте, который хочет прогрессировать и помогать команде. Так что будем договариваться с руководством. Но сейчас у него вопрос по этой травме, – сообщил Бабич в интервью Tribuna.com.
Ранее сообщалось, что с Ворсклы сняли трансферный бан, клуб может дозаявить новичков.
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