С полтавской Ворсклы до 30 июля должны снять трансферный бан, что позволит клубу дозаявить всех новичков, которые хорошо проявили себя во время летней подготовки, сообщает sport.ua.

Из прошлогоднего состава в команде остались Сергей Мякушко и Артем Челядин. Также из молодежного состава в основной перейдет Артем Сердюк.

Новый главный тренер полтавчан Александр Бабич рассчитывает на новичков Тараса Дмитрука и Дмитрия Прихну (оба из Миная), Владислава Семотюка (Пробий), Никиту Татаркова (ФК ЮКСА), Богдана Мышенко (ЛКС Ломжа, Польша), Владислава Войцеховского (Левый Берег), Матвея Буренко (Карпаты). Также, полтавчане активно ищут нового голкипера.

Чемпионат Украины в Первой лиге начнется для Ворсклы 2 августа. В стартовом туре команда из Полтавы примет Феникс-Мариуполь. Начало игры в 14:45.