Еще один представитель легендарной «Барселоны» Гвардиолы хочет завершить карьеру в сборной Испании

Бускетс пока не принял окончательное решение

Серхио Бускетс / Фото: Twitter

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс думает о том, чтобы завершить карьеру в национальной команде, сообщает Marca.

По информации источника, Бускетс хочет сосредоточиться на клубной карьере, 34-летний хавбек выступает за Барселону.

Бускетс тяжело пережил вылет из ЧМ-2022 от Марокко, а также то, что не забил один из пенальти в послематчевой серии. Бускетс считает, что ему нет места в новом проекте с новым тренером Луисом де ла Фуэнте.

Бускетс провел за сборную Испании 143 матча и забил 2 мяча, стал с командой чемпионом мира и Европы.

Ранее новый тренер сборной Испании сообщил, что может вернуть в команду Серхио Рамоса.