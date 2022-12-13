Новый главный тренер сборной Испании вновь может вызвать в команду Серхио Рамоса
Еще один представитель легендарной «Барселоны» Гвардиолы хочет завершить карьеру в сборной Испании
Бускетс пока не принял окончательное решение
13 декабря 12:00
Серхио Бускетс / Фото: Twitter
Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс думает о том, чтобы завершить карьеру в национальной команде, сообщает Marca.
По информации источника, Бускетс хочет сосредоточиться на клубной карьере, 34-летний хавбек выступает за Барселону.
Бускетс тяжело пережил вылет из ЧМ-2022 от Марокко, а также то, что не забил один из пенальти в послематчевой серии. Бускетс считает, что ему нет места в новом проекте с новым тренером Луисом де ла Фуэнте.
Бускетс провел за сборную Испании 143 матча и забил 2 мяча, стал с командой чемпионом мира и Европы.
Ранее новый тренер сборной Испании сообщил, что может вернуть в команду Серхио Рамоса.
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