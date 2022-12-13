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Новый главный тренер сборной Испании вновь может вызвать в команду Серхио Рамоса

Луис де ла Фуэнте заявил, что дверь в национальную команду открыта всем
Футбол В мире
13 декабря 11:20
Новый главный тренер сборной Испании вновь может вызвать в команду Серхио Рамоса
Луис де ла Фуэнте / Фото: Twitter

Новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сообщил, что ветеран Серхио Рамос еще может быть вызван в национальную команду. Его цитирует Marca.

Может ли Рамос попасть в сборную? Да. Он в хороших кондициях? Да. У всех футболистов, находящихся в хороших кондициях, есть шанс попасть в национальную команду.

В молодежных командах у меня было возрастное ограничение, теперь я могу вызвать любого футболиста. Я ни перед кем не закрываю дверь.

Я человек, который верит как в молодые таланты, так и в опытных футболистов, которые помогли нам подняться на топовый уровень. Мы не будем смотреть в паспорт

Ранее бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал вещи, которые хотел бы изменить в команде на ЧМ-2022.

Петр Приходько
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Теги

сборная Испании (футбол) Серхио Рамос

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