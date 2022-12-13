Новый главный тренер сборной Испании вновь может вызвать в команду Серхио Рамоса

Луис де ла Фуэнте / Фото: Twitter

Новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сообщил, что ветеран Серхио Рамос еще может быть вызван в национальную команду. Его цитирует Marca.

В молодежных командах у меня было возрастное ограничение, теперь я могу вызвать любого футболиста. Я ни перед кем не закрываю дверь.

Я человек, который верит как в молодые таланты, так и в опытных футболистов, которые помогли нам подняться на топовый уровень. Мы не будем смотреть в паспорт