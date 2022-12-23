Еще одна топ-сборная хочет пригласить Моуриньо

Бразилия ищет нового наставника

Жозе Моуриньо / Фото: La Repubblica

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо может возглавить сборную Бразилии, сообщает La Repubblica.

По информации источника, к варианту с португальским тренером в местной федерации пришли после того, как Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола отказались занять пост главного тренера национальной сборной.

Сборная Бразилии уволила Тите после вылета команды из ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что Моуриньо также хочет пригласить сборная Португалии после увольнения Фернанду Сантуша.