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Еще одна топ-сборная хочет пригласить Моуриньо

Бразилия ищет нового наставника
Футбол Сборные
23 декабря 12:13
Еще одна топ-сборная хочет пригласить Моуриньо
Жозе Моуриньо / Фото: La Repubblica

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо может возглавить сборную Бразилии, сообщает La Repubblica.

По информации источника, к варианту с португальским тренером в местной федерации пришли после того, как Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола отказались занять пост главного тренера национальной сборной.

Сборная Бразилии уволила Тите после вылета команды из ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что Моуриньо также хочет пригласить сборная Португалии после увольнения Фернанду Сантуша.

Петр Приходько
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Жозе Моуриньо

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