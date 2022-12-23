Моуриньо – главный кандидат на должность тренера сборной Португалии, он сможет совмещать работу с «Ромой»
Еще одна топ-сборная хочет пригласить Моуриньо
Бразилия ищет нового наставника
Жозе Моуриньо / Фото: La Repubblica
Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо может возглавить сборную Бразилии, сообщает La Repubblica.
По информации источника, к варианту с португальским тренером в местной федерации пришли после того, как Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола отказались занять пост главного тренера национальной сборной.
Сборная Бразилии уволила Тите после вылета команды из ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что Моуриньо также хочет пригласить сборная Португалии после увольнения Фернанду Сантуша.
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